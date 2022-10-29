Türkiye sınırına 18 kilometre uzaklıktaki Tel Rıfat ilçesini 6 yılı aşkın süredir işgalinde tutan PKK/YPG, sivil yerleşimleri hedef almayı sürdürüyor.

Tel Rıfat'ta yuvalanan PKK/YPG'li teröristler, Afrin'in kuzeydoğusunda yerlerinden edilen sivillerin sığındığı briket evlere roket saldırısı düzenledi.

Terör saldırısı sonucu bir sivil hayatını kaybetti, bir sivil yaralandı.

Saldırıda iki briket ev yıkıldı, bölgedeki siviller enkaz kaldırma çalışması başlattı.

Tel Rıfat'ta son durum

PKK/YPG'li teröristler, Rusya'nın hava desteğiyle Şubat 2016'da Tel Rıfat ve çevresindeki bazı yerleşimleri ele geçirmişti.

Terör örgütü, Tel Rıfat ve çevresinden yaklaşık 250 bin sivili yerinden etmiş, söz konusu nüfus Türkiye sınırına yakın bölgelere sığınmıştı.

PKK/YPG, buradan Fırat Kalkanı Harekatı ve Zeytin Dalı Harekatı bölgesindeki yerleşim yerleri ile emniyeti sağlayan Türk güvenlik güçlerine ve muhalif savaşçıların mevzilerine saldırıyor.