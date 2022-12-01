Haber Giriş: 1 Aralık 2022 Perşembe 14:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
PKK/YPG'den Tel Abyad'a saldırı: 2 sivil öldü
[Fotograf: TRT Haber]
Suriye'nin kuzeydoğusunda işgalini sürdüren terör örgütü PKK/YPG'nin Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki Tel Abyad ilçesinde bir eve düzenlediği roket saldırısında 2 sivil yaşamını yitirdi, 2 sivil yaralandı.
Fırat'ın doğusundaki bölgelere yuvalanan PKK/YPG'li teröristler, öğle saatlerinde Tuffaha köyüne roket saldırısı düzenledi, roketlerden biri sivillere ait eve isabet etti.
AA muhabirlerinin ilçedeki hastane yetkililerinden aldığı bilgiye göre, terör saldırısında 2 sivil yaşamını yitirdi, 2 sivil yaralandı.
Bölgedeki sağlık ekipleri, yaralıları Tel Abyad Hastanesi'ne nakletti.
Tel Abyad ilçesi Ekim 2019'da Türkiye'nin gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı'yla PKK/YPG'den temizlenmişti.
Barış Pınarı Harekatı bölgesine sık sık sızma girişiminde bulunan PKK/YPG'li teröristler, bölgedeki sivillerin evlerini de roket saldırılarıyla hedef alıyor.
Etiketler: Suriye Terör Örgütü Terörle Mücadele PKK/YPG PKK/KCK
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