Türkiye ile Rusya arasında 22 Ekim'de varılan mutabakata göre, terör örgütü PKK/YPG'nin 23 Ekim 12.00'den itibaren 150 saat içerisinde Türkiye sınır hattından 32 kilometre geri çekilmesi öngörülüyor. Süre, 29 Ekim saat 18.00'de bitiyor.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinin karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Ayn el-Arab ilçesindeki güvenilir kaynaklara göre, teröristler ilçenin güney kesimlerinde hendek ve tüneller açıyor.

Teröristler kazdıkları hendekleri lastik ve akaryakıtla dolduruyor. Yeni hendek ve tünel açılan yerler Türkiye sınırından 18 kilometre uzaklıkta bulunuyor.

Kana (Kınaya), Düveyrat, Dirbasa ve Şuyuh köylerinin bulunduğu hat, M4 kara yolunun kuzeyinde yer alıyor.

PKK/YPG'nin Münbiç ve Ayn el-Arab ilçelerindeki tünel kazma çalışmaları Aralık 2018'de ve 15 Nisan 2019'da görüntülenmişti.

Barış Pınarı Harekatı kapsamında kurtarılan Tel Abyad ve Rasulayn ilçeleri ile Zeytin Dalı Harekatı'nda kurtarılan Afrin ilçesinde örgütün çok sayıda uzun tünel kazdığı ortaya çıkarılmıştı.

Kaynak: AA