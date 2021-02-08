Haber Giriş: 8 Şubat 2021 Pazartesi 20:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
PKK'dan El Bab'a roketli saldırı: 9 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Suriye'nin El-Bab kentinde terör örgütü PKK/YPG tarafından roketli saldırı düzenlendi. Saldırıda 3'ü çocuk 9 sivil yaralandı.
Terör örgüt YPG/PKK sabah saatlerinde Suriye Milli Ordusu (SMO) cephe hattına düzenlediği sızma girişiminden sonra Bab'daki sivil yerleşim yerine roket saldırısı düzenledi.
9 kişi yaralandı
Bab ilçe merkezine düzenlenen terör saldırısında 3'ü çocuk 9 sivil yaralandı. Yaralılar çevredeki hastaneye sevk edildi.
Münbiç ilçesinde işgalini sürdüren terör örgütü YPG/PKK'nın, sabah saatlerinde Cerablus'un güneyindeki SMO askerlerinin mevzilerine yönelik sızma girişimi sonucu 1 SMO askeri şehit olmuştu.
Türkiye'nin bir taraftan Rusya, diğer taraftan ABD ile imzaladığı mutabakatlara rağmen, terör örgütü YPG/PKK, Tel Rıfat ve Münbiç ilçelerini terör eylemleri için üs olarak kullanmaya devam ediyor.
Etiketler: PKK/YPG Suriye Savaşı Terör Örgütü Terör Saldırısı
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