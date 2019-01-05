Suriye'de bir süre terör örgütü PYD/PKK'nın paravan kuruluşu SDG'nin sözcülüğünü yaptıktan sonra bölgeden kaçan Talal Silo, TRT World'de katıldığı programda önemli açıklamalar yaptı.

Silo, "Terör örgütü PKK ile Esed rejimi arasındaki kesinlikle koordinasyon var. SDG, PKK ve Esed rejimi beraber hareket ediyorlar" dedi.

YPG'nin çocukları zorla silah altına alması ve demografik yapıyı güç kullanarak değiştirdiğine dair de çarpıcı ifadeler kullanan Silo, terör örgütü PKK/YPG'nin Türkiye'yi hedef alan saldırılarına da dikkat çekti.

"Esed rejimi terör örgütü PKK'yı kullanmak istiyor"

Terör örgütü PKK/YPG'ye verilen silahların ABD'nin Suriye'den çekilmesi sonrasında ne olacağı sorusunu da yanıtlayan Silo, Amerika Birleşik Devletleri dahil Batı ülkelerinin hatta Esed rejiminin terör örgütü PKK'yı kullanmak istediğini sözlerine ekledi.

Kaynak: TRT Haber