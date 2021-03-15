Haber Giriş: 15 Mart 2021 Pazartesi 07:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
Pfizer'dan sipariş edilen aşıların beşinci kısmı Japonya’ya ulaştı
[Fotoğraf: AFP]
Japonya, Amerikan ilaç şirketi Pfizer'dan sipariş ettiği koronavirüs aşılarının beşinci kısmını teslim aldı.
Kyodo ajansının haberine göre, Pfizer üretimi COVID-19 aşılarının 216 bin dozluk beşinci kısmını taşıyan kargo uçağı, başkent Tokyo'nun doğusundaki Narita Havalimanı'na indi.
Hükümet kaynaklarına dayandırılan bilgilere göre, aşılar, ülkede öncelikle sağlık çalışanlarının aşılanmasını kapsayacak şekilde eyaletlere dağıtılacak.
Mayıs ayı ortasına dek 4,8 milyon sağlık çalışanının, 12 Nisan'dan itibaren ise 65 yaş üstü kişilerin aşılanması hedefleniyor.
Hükümet, toplam 314 milyon doz aşının, BioNTech-Pfizer, AstraZeneca ve Moderna firmalarından sipariş edildiğini açıklamıştı.
Etiketler: Japonya Koronavirüs Aşısı
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