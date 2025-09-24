Açık 23.3ºC Ankara
Dünya
AA 24.09.2025 18:30

Pezeşkiyan: Nükleer bomba üretme peşinde değiliz ve olmayacağız

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülkesinin nükleer bomba üretme peşinde olmadığını yineledi.

Pezeşkiyan: Nükleer bomba üretme peşinde değiliz ve olmayacağız

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Pezeşkiyan, Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurul oturumunda yaptığı konuşmada, "Bir kez daha bu oturumda açıkça ifade ediyorum ki İran, hiçbir zaman nükleer bomba peşinde olmadı ve olmayacaktır." dedi.

Söz konusu kararın İran lideri Ali Hamaney'in fetvasına dayandığına işaret eden Pezeşkiyan, İsrail'in Gazze'de ve bölgede işlediği insanlık suçlarına dikkati çekti.

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, şu ifadeleri kullandı:

"Bölgede huzuru bozan taraf İsrail iken, İran yaptırımlara uğruyor. Bizde bir şiir vardır: 'Günahı Belh'te demirci işledi / Ama Şuşter'de bakırcının boynunu vurdular'. Yani birileri başka bir yerde bölgeyi karıştırıyor ama başkaları yaptırımla cezalandırılıyor."

Mesud Pezeşkiyan İran Nükleer Füze
Katil İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 73 Filistinli hayatını kaybetti
