Çok Bulutlu 16.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 28.03.2026 14:39

Pezeşkiyan: İran, altyapısına yönelik her türlü saldırıya güçlü şekilde karşılık verecektir

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülkenin altyapısı ve ekonomik merkezlerine saldırılara güçlü karşılık vereceklerini belirtirken bölge ülkelerine, topraklarını İran'a karşı saldırılarda kullandırmama çağrısını yineledi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından açıklama yaptı.

Pezeşkiyan, İran’ın “önleyici saldırılar düzenlemediğini” defalarca dile getirdiklerini vurgulayarak, "Ülkenin altyapısının ya da ekonomik merkezlerinin hedef alınması durumunda güçlü şekilde karşılık vereceğiz." dedi.

Açıklamasında bölge ülkelerine de seslenen Pezeşkiyan, “Kalkınma ve güvenlik istiyorsanız, düşmanlarımızın savaşı sizin topraklarınızdan yönetmesine izin vermeyin." ifadelerini kullandı. 

ETİKETLER
İran İsrail ABD
Sıradaki Haber
Myanmar'da akaryakıt fiyatları, 2021'deki darbeden bu yana zirve yaptı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
Atıyla yamaçları aşıyor, Kapadokya’nın sırlarını keşfediyor
Atıyla yamaçları aşıyor, Kapadokya’nın sırlarını keşfediyor
FOTO FOKUS
STRATCOM Zirvesi başladı
STRATCOM Zirvesi başladı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ