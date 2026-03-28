İşgalci İsrail ordusunun Lübnan'a geceden beri düzenlediği saldırılarda en az 7 kişi öldü

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail uçakları geceden beri ülkenin güneyindeki Ayn Kana, Kefer Sir, Doğu Zavtar, Deyr Zehrani, Şemaa, Tayr Harfa, Hinniyye, Kefra, Yatır, Tayri, Şakra ve Tulin beldelerini hedef aldı.

İsrail ordusu ayrıca gece geç saatlerde başkent Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesine de hava saldırısı düzenledi.

Nebatiye vilayetine bağlı Hadasa beldesinde sabah erken saatlerde bir motosikleti hedef alan hava saldırısında 1 kişi hayatını kaybetti.

İsrail ordusunun gece Nebatiye'ye bağlı Kefr Tebnit beldesinde bir ambulansı hedef alması sonucu ise 1 sağlık personeli yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.

Ülkenin güneyindeki Sur kentine bağlı Hinniyye beldesine sabah erken saatlerde yapılan saldırıda 5 Suriyelinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin yaralandığını bildirildi.

Öte yandan Deyr Zehrani ve Doğu Zavtar beldelerine yönelik saldırılarda ölü ve yaralılar olduğu belirtildi.

NNA'nın haberine göre, İsrail'e ait bir İHA, Nebatiye vilayetinde yaralı taşıyan bir ambulansı hedef aldı, bazı sağlık çalışanları yaralandı.

İsrail'den 7 belde için saldırı tehdidi

İsrail ordusu, yaptığı açıklamayla Sur kenti yakınlarındaki Maşuk, Burç Şemali, Reşidiye, Deyr Kifa, Kakaiyyet Cisir, Vadi Çilo ve El-Bıs beldeleri için saldırı tehdidinde bulundu.