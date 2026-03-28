Dünya
AA 28.03.2026 13:56

Myanmar'da akaryakıt fiyatları, 2021'deki darbeden bu yana zirve yaptı

Myanmar'da benzin istasyonlarındaki stokların yeniden tükenmesiyle akaryakıt fiyatları, 2021'deki askeri darbeden bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Myanmar'da akaryakıt fiyatları, 2021'deki darbeden bu yana zirve yaptı

İrrawaddy sitesinin haberine göre Myanmar, Orta Doğu'daki gerilim nedeniyle yaşanan akaryakıt krizinin etkileriyle mücadele ediyor.

Askeri yönetimin Enerji Bakanlığı, sürücülerin haftada yalnızca iki kez 45 litre yakıt alabilmesini öngören kota uygulaması başlatarak akaryakıt alımına sınırlama getirdi.

Benzin istasyonlarındaki stokların yeniden tükenmesi, akaryakıt fiyatlarının 2021'deki askeri darbeden bu yana en yüksek seviyeye yükselmesine neden oldu.

ABD-İsrail ile İran arasındaki savaş nedeniyle Orta Doğu'daki petrol ve sıvılaştırılmış doğal gazın (LNG) dünya pazarlarına ulaştırılmasını sağlayan Hürmüz Boğazı'nın fiilen kapanması, enerji piyasalarında krize yol açmıştı.

Myanmar Benzin İran Hürmüz Boğazı ABD
