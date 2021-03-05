Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD'nin Rusya'yı kimyasal silah bulundurmakla suçlayan açıklamalarını değerlendirdi.

Sözcü Peskob "Washington, Rusya'yı kimyasal silah bulundurmakla asılsız ve temelsiz suçluyor" diyerek, Rusya'nın kimyasal silah stoklarını imha ettiğini savundu.

"Rusya yaptırımları dikkate alıyor"

Peskov, "Rusya'nın Kimyasal Silahlar Sözleşmesi'ndeki yükümlükleri bağlamında, kimyasal silah üretimiyle ilişkilendirilebilecek tüm programlar kaldırıldı" ifadesini kullandı.

Dmitriy Peskov, ABD ile İngiltere'nin Rus muhalif Aleksey Navalny'nin kimyasal maddeyle zehirlendiği gerekçesiyle Rusya'ya yönelik ek yaptırım uygulayacağı iddialarına ilişkin, "Rusya, bunu anlıyor ve dikkate alıyor. Ülkemiz, vatandaşlarımız ve işletmelerimizin çıkarlarını korumak için çeşitli senaryolar üzerinde çalışıyoruz." dedi.