Günlük basın toplantısında Myanmar'daki darbeyi protesto edenlerin üzerine ateş açılmasını kınadıklarını yineleyen Price, Kaşıkçı Yasağı'nın Myanmar'a uygulanıp uygulanmayacağına dair bir soruya, şu yanıtı verdi:

"Kaşıkçı Yasağı, Cemal Kaşıkçı'nın vahşice öldürülmesine karşı verdiğimiz bir yanıt ancak önemli bir nokta şudur: Kaşıkçı Yasağı Suudi Arabistan'ın yurt dışında muhalifleri hedef alan operasyonlarına yönelik olduğu kadar ülkeleri dışında muhalifleri tehdit eden diğer ülkeler için de geçerlidir. Dolayısıyla gerekli görüldüğü takdirde, alakalı olduğu noktada bunu Myanmar'a uygulamakta da tereddüt etmeyeceğiz."

Kaşıkçı Yasağı programı

ABD yönetimi geçen hafta, 2 Ekim 2018'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı adına başta Suudi Arabistan olmak üzere ülke dışındaki muhalifleri taciz veya tehdit eden kişilere ABD'ye giriş vizesi yasağı getireceği bir programın tesis edildiğini duyurmuştu.

Kaşıkçı Yasağı olarak adlandırılan program kapsamında ilk olarak 76 Suudi Arabistan vatandaşına ABD'ye vize yasağı getirilmişti.

Price ayrıca ABD'nin Çin'e etkisini kullanarak Myanmar'daki darbeyi sona erdirme çağrısında bulunduğunu açıkladı.

Myanmar'da neler oldu?

Myanmar ordusu, kendine yakın siyasi grupların, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarını ortaya atması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koydu.

Ordu, Dışişleri Bakanı ve ülkenin fiili lideri Aung San Suu Çii başta olmak üzere, pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına aldı ve 1 yıllığına olağanüstü hal (OHAL) ilan etti.

Türkiye darbeyi kınadı. Batı ülkelerinden çeşitli tepkiler ve eleştiriler geldi. ABD, Kanada ve İngiltere, darbede rol oynayan askeri yetkililere yaptırım kararı aldı.

Protestolar devam ediyor

Myanmarlılar, 6 Şubat'ta demokrasiye dönüş talebiyle gösterilere başladı. Güvenlik güçlerinin silahlı müdahalelerinde 56 gösterici hayatını kaybetti.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler ve gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmaları sürüyor.

Sosyal medya şirketleri hesapları engelliyor

YouTube, askeri darbenin yapıldığı Myanmar'da, orduya ait bazı kanalları kaldırdı.

Facebook ve Instagram da ordunun bu platformlardaki bütün hesaplarını yasaklamıştı.