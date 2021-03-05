Haber Giriş: 5 Mart 2021 Cuma 14:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
İngiltere'de yaşayan Türklere "nüfus sayımına katılın" çağrısı
[Fotoğraf: Reuters]
İngiltere Türk Dernekleri Birliği, Birleşik Krallık'ta yaşayan Türk kökenli vatandaşlardan bu ay yapılacak nüfus sayımına katılmalarını istedi.
İngiltere Türk Dernekleri Birliği (BTA), 21 Mart'ta Birleşik Krallık genelinde nüfus sayımı gerçekleştirileceğini açıkladı.
Açıklamada, sayıma katılmanın hem ülkedeki Türk toplumunun gerçek sayısını göstermek hem de toplum olarak siyasal ve sosyal hayatta daha çok söz sahibi olmak için önemli olduğu vurgulandı.
Sayım internetten yapılacak
Sayımın internet üzerinden yapılacağına dikkat çekilen açıklamada, ilgi formun dikkatlice doldurulması istendi.
Sayıma nasıl katılacakları hakkında Türkçe ve İngilizce afişler de hazırlayan BTA, bunların Türk toplumu arasında dağıtılması çağrısı yaptı.
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