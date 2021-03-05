Şinhua'nın haberine göre, Pakistan Ulusal Komuta ve Operasyon Merkezi (NCOC), Sinopharm'ın COVID-19 aşısının, 60 yaşın üzerindekiler için acil durumlarda kullanımının onaylandığını açıkladı.

Pakistan İlaç Düzenleme Kurumu açıklamasında, Ulusal Tıp Bilimleri Enstitüsü'ne kayıtlı 60 yaşın üzerindeki tüm sağlık çalışanlarının belirlenen aşı merkezlerinde aşı olmalarına izin verildiğini vurguladı.

Aşılamada 2'nci safha

Aşılama sürecinin ikinci safhasına giren Pakistan'da, birinci aşamada, Çin tarafından geçen ay bağışlanan Sinopharm aşılarıyla COVID-19 ile mücadelede ön saflarda yer alan sağlık çalışanları aşılanmıştı.

Ülkede daha önce de Çinli ilaç şirketi CanSino, Rusya'nın Sputnik V ve Oxford Üniversitesi ile AstraZeneca'nın ürettiği COVID-19 aşılarına acil kullanım onayı verilmişti.