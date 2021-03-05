Devrim Muhafızları Ordusu'ndan yapılan açıklamada, dün akşam saat 22.10'da Meşhed'e gitmek üzere Ahvaz Havaalanı'ndan kalkan 334 sefer sayılı Fokker 100 tipi yolcu uçağını kaçırma girişimi olduğu vurgulandı.

Kaçırma girişiminin İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Uçuş Güvenlik Birimleri tarafından engellendiği ve uçağın İsfahan Havaalanı'na acil iniş yaptığı açıklandı.

Olayla ilgili incelemeler sürüyor

Hava korsanının gözaltına alındığı bilgisi verilen açıklamada, hiçbir yolcunun zarar görmediği ve farklı bir uçak ile Meşhed'e hareket ettikleri belirtildi.

İlk belirlemelere göre, hava korsanının uçağı Basra Körfezi'ne kıyısı bulunan bir ülkeye indirmek istediği bildirilirken, olayın detayları için incelemelerin sürdüğü kaydedildi.