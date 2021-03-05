Haber Giriş: 5 Mart 2021 Cuma 15:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Japonya'da 4 eyalette uygulanan OHAL uzatıldı
Japonya'da Başbakan Suga Yoşihide, koronavirüse karşı uygulanan olağanüstü hal süresinin 4 eyalette 21 Mart'a kadar uzatıldığını duyurdu.
Söz konusu kararı hükümete bağlı COVID-19 Danışman Heyetinin tavsiyesi üzerine aldıklarını söyleyen Başbakan Suga, uygulamayı "insan yaşamı ve geçimini korumak" için uzattıklarını aktardı.
Uzatılma kararı doğrultusunda OHAL, başkent Tokyo ile çevresindeki Kanagawa, Saitama, Çiba'da 21 Mart Pazar gecesi son bulacak.
COVID-19 Tedbirlerinden Sorumlu Kabine Üyesi Nişimura Yasutoşi, sağlık kurumları üzerindeki yükün hafifletilmesini hedeflediklerini söyledi.
Hükümet bağlı COVID-19 Danışman Heyeti Başkanı Omi Şigeru ise başkent bölgesinde "yeni virüs dalgalarına karşı" önlemlerin artırılması gerektiğini kaydetti.
Etiketler: Japonya Koronavirüs Koronavirüs Tedbirleri Olağanüstü Hal
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