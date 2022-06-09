Caraveli kasabasında, iki kişi arasında başlayan tartışma diğer madencilerin de karışmasıyla çatışmaya döndü.

Ateşli silah ve kesici aletlerin kullanıldığı çatışma, güvenlik güçlerinin müdahalesiyle son buldu.

Ulusal Polis 14 kişinin öldüğünü, 31 kişinin ise yaralandığını açıkladı. Ölü sayısının artabileceğini belirten yetkililer, bölgedeki çalışmalarının sürdüğünü dile getirdi.

Yerel basındaki haberlerde, tartışmalı maden sahası olarak adlandırılan bölgede Atico Calpa ve Calpa Renace şirketleriyle gayriresmi madenciler arasında çatışma çıktığı öne sürüldü.

Olaylara ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldı.