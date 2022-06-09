Erbil ile Pirmam arasındaki ana yolun kenarına insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlendi.

Yerel saatle 21.30 sularında düzenlenen saldırıda çok sayıda araç ile bir restoran hasar aldı. 3 kişi ise yaralandı.

Söz konusu İHA ile Uluslararası Erbil Havalimanı’nı hedef alındığı iddia edildi. Erbil Havalimanı'nda hava trafiği normal seyrine devam ediyor.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı. Soruşturma sürüyor.