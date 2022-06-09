Haber Giriş: 9 Haziran 2022 Perşembe 01:51Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber, İHA
Erbil'de İHA saldırısı: 3 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Irak’ın Erbil şehrinde insansız hava aracı ile saldırı düzenlendi. Bombalı saldırıda 3 kişi yaralandı, birçok araç hasar gördü.
Erbil ile Pirmam arasındaki ana yolun kenarına insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlendi.
Yerel saatle 21.30 sularında düzenlenen saldırıda çok sayıda araç ile bir restoran hasar aldı. 3 kişi ise yaralandı.
Söz konusu İHA ile Uluslararası Erbil Havalimanı’nı hedef alındığı iddia edildi. Erbil Havalimanı'nda hava trafiği normal seyrine devam ediyor.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı. Soruşturma sürüyor.
Etiketler: İnsansız Hava Aracı (İHA) Irak
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