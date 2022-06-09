Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Film Akademisi tarafından verilen geleneksel sinema ödülü sahibini buldu.



LUX Avrupa Film Ödülü, Fransa'nın Strazburg kentinde düzenlenen AP Genel Kurulu sırasında verildi.



Bu yıl ödülü Boşnak yönetmen Jasmila Zbanic, Srebrenitsa katliamını konu alan TRT ortak yapımı "Nereye Gidiyorsun Aida" filmi ile aldı.

Avrupaya eleştiri

Boşnak yönetmen, filmini hazırlarken Bosna Hersek'teki savaşı Avrupa'da yaşanan son savaş olarak gördüğünü söyledi, "Avrupalıların Ukrayna'da savaşa nasıl izin verdiğini aklım almıyor. Hepinizi Ukrayna'daki savaşı bitirmenin yolunu bulmaya çağırıyorum" dedi.

Film daha önce de Avrupa Film Akademisi tarafından düzenlenen 34'üncü Avrupa Film Ödülleri'nde en iyi film ödülünü aldı.