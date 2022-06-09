Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly, yaptığı yazılı açıklama ile Ukrayna savaşı nedeniyle Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlarını duyurdu.

Söz konusu yaptırımlar kapsamında Rus petrol, gaz ve kimya endüstrilerinin operasyonları için gerekli olan muhasebe, reklam gibi 28 hizmetin Rusya'ya ihracatı yasaklandı.

Joly, açıklamasında, hedef alınan bu sektörlerin Rusya'nın bütçe gelirinin yüzde 50'sine tekabül ettiğini kaydetti.