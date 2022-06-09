Haber Giriş: 9 Haziran 2022 Perşembe 01:40Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
ABD'de askeri hava aracı düştü
[Temsili fotoğraf: AA]
Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletinde askeri hava aracı düştü. 4 kişi öldü, 1 kişi ise kayıp.
Kaliforniya eyaletinin Meksika sınırına 30 kilometre uzaklıkta, Osprey olarak bilinen iki pervaneli askeri hava aracı düştü.
Kazanın sebebi henüz belirlenemedi. 5 mürettebattan 4'ünün hayatını kaybettiği, 1'inin ise kayıp olduğu duyuruldu.
Kaza, Deniz Piyade Hava Üssü tarafından doğrulandı. Açıklamada, araçta nükleer malzeme taşındığı iddialarının gerçeği yansıtmadığı belirtildi.
Etiketler: ABD
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