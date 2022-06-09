Kaliforniya eyaletinin Meksika sınırına 30 kilometre uzaklıkta, Osprey olarak bilinen iki pervaneli askeri hava aracı düştü.

Kazanın sebebi henüz belirlenemedi. 5 mürettebattan 4'ünün hayatını kaybettiği, 1'inin ise kayıp olduğu duyuruldu.

Kaza, Deniz Piyade Hava Üssü tarafından doğrulandı. Açıklamada, araçta nükleer malzeme taşındığı iddialarının gerçeği yansıtmadığı belirtildi.