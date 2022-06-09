ABD'de son dönemde Buffalo ve Uvalde'de yaşanan silahlı saldırıların ardından başlayan "silah reformu" çağrıları kapsamında Kongre'den adım geldi.

ABD Temsilciler Meclisi, ülkede yarı otomatik silah satın alma yaşını 18'den 21'e çıkaran yasa tasarısını onayladı.

Demokratların neredeyse tamamının, Cumhuriyetçilerin ise bir kısmının desteğini alan tasarı, 199 "hayır" oyuna karşı 228 "evet" oyu ile kabul edildi.

ABD Başkanı Joe Biden, geçen hafta yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, ülkede yarı otomatik silahların yasaklanması, bu yapılamıyorsa da satın alma yaşının 21'e çıkarılması çağrısı yapmıştı.

100 Amerikalı'ya 121 silah düşüyor

Dünyadaki 857 milyon bireysel silahın 400 milyonu Amerika Birleşik Devletleri’nde bulunuyor. Yani her 100 Amerikalı'ya 121 silah düşüyor.

Ülkede her gün ortalama 12 çocuk, her yıl 50 binden fazla insan ateşli silahlar yüzünden hayatını kaybediyor.

Ancak silah lobisinin Kongre'deki nüfuzu yüzünden bireysel silahlanmaya karşı yıllardır etkin bir yasa çıkartılamıyor.