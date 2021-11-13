Haber Giriş: 13 Kasım 2021 Cumartesi 07:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Peru'da belediye başkanı ve eşi öldürüldü
[Harita: TRT Haber]
Güney Amerika ülkesi Peru'da pusuya düşürülen belediye başkanı ve eşi, silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Ayacucho kentinin belediye başkanı, bir mağazanın açılışının ardından dönüş yolunda kimliği belirsiz kişilerce pusuya düşürüldü.
Yetkililer, çapraz ateşe tutulan araçtaki belediye başkanı ile eşinin yaşamını yitirdiğini, 2 kişinin ise yaralandığını açıkladı.
Peru Devlet Başkanı Pedro Castillo, açıklamasında, saldırıyı kınayarak, aileye başsağlığı dileğinde bulundu.
Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Etiketler: Peru
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