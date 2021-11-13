O, birçok kişinin cesaret edemediği yolculuklardan birine çıkan isimlerdendi.

49 yaşındaki iş insanı Glen de Vries, Blue Origin'le uzaya çıkan 4 kişiden biriydi.

O yolculukta, "Uzay Yolu" dizisinde Kaptan Kirk ismiyle tanınan 90 yaşındaki William Shatner'a eşlik etti.

Bir ay önce 4 kişiyle uzay yolculuğuna çıkmıştı

Daha bir ay önce uzaya çıkan ünlü iş insanının hayatını kaybettiği haberi, uzay yolculuğunu düzenleyen şirketin sosyal medya hesabından geldi.

Yapılan paylaşımda "Ekibimize büyük enerji katan Vries'in ölümüyle sarsıldık" denildi.

Uçak kazası 2 can aldı

Ünlü iş insanı, New Jersey'de meydana gelen küçük uçak kazasında hayatını kaybetti.

Kazada Glen de Vries ile birlikte uçakta bulunan 54 yaşındaki bir kişi daha öldü.

Dünyanın en çok kullanılan klinik araştırma platformlarından birinin kurucu ortağı olan Vries, hobi olarak pilotluk yapıyordu.