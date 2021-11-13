Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Beyta ve Beyt Decin beldeleri ile Kalkilya kentine bağlı Kefr Kaddum beldesinde Yahudi yerleşim birimleri karşıtı protestolar düzenlendi.

İsrail güçlerinin gösteri düzenleyen Filistinlilere müdahalesi bir kez daha sert oldu.

İsrail güçleri, göstericilere plastik mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Filistin Kızılayı yetkilisi Ahmed Cibril, İsrail askerlerinin Beyta beldelerinde eylem yapan göstericilere müdahalesinde uyruğu belirlenemeyen bir yabancı aktivistin de aralarında bulunduğu 7 kişinin plastik mermi ile yaralandığını, onlarca Filistinlinin de gazdan olumsuz etkilendiğini açıkladı.

Yasa dışı Yahudi yerleşimlerine tepki gösterisi

Öte yandan Kalkilya'nın doğusundaki Kefr Kaddum beldesi de benzer protestolara sahne olurken, İsrail güçleri eylemcilere plastik mermi ile müdahalede bulundu, onlarca kişi de gazdan etkilendi.

El-Halil kentinin Eski Şehir bölgesinde de İsrail askerleri, Filistinli tutuklulara destek amacıyla destek gösterisi düzenleyen Filistinlilere plastik mermi, ses bombası ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Filistinliler her hafta protestoda bulunuyor

Batı Şeria'nın çeşitli beldelerinde her hafta İsrail'in Yahudi yerleşim birimi inşa planları için Filistinlilere ait arazilere el koyması protesto ediliyor.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 450 binden fazla Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki Filistin topraklarında bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.