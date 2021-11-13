Fransa, Almanya ve İtalya'nın çağrısı ile Fransa'nın başkenti Paris'te Uluslararası Libya Konferansı düzenlendi.

Libya'daki son gelişmelerin değerlendirildiği konferansa, ABD ve Rusya dahil olmak üzere çok sayıda ülke katıldı. Türkiye'yi konferansta Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal temsil etti.

[Fotoğraf: Dışişleri Bakanlığı]

Türkiye'nin Libya hükümetine olan desteği vurgulandı

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Önal'ın, Türkiye'nin Libya Milli Birlik Hükümetine ve siyasi sürece desteğini vurguladığı aktarıldı.

Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Sedat Önal, bölgesel barış ve istikrarın sürdürülebilir kılınması için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kazanılmış egemen haklarının tanınması gerektiğinin altını çizdi."

Paris’teki Libya Konferansı’na katılan Bakan Yardımcımız Büyükelçi Sedat Önal Libya Milli Birlik Hükümeti’ne ve siyasi sürece desteğimizi vurguladı, bölgesel barış ve istikrarın sürdürülebilir kılınması için KKTC’nin müktesep egemen haklarının tanınması gerektiğinin altını çizdi. pic.twitter.com/EJY0B6uqs7 — T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) November 12, 2021

Libya'daki seçim sürecini engellemeye çalışanlara yaptırım kararı

Konferans sonrası yayımlanan bildiride, Libya'daki taraflara 24 Kasım'da düzenlenmesi planlanan seçime saygı gösterme ve sonuçları kabul etme çağrısı yapıldı.

Seçim sürecini engellemeye ve manipüle etmeye çalışan kişi veya kuruluşların yaptırım listesine alınabileceği duyuruldu.

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ise konferansa katılan ülkelerden "seçim yasası" için destek istedi.

Dibeybe ayrıca, paralı askerlerin ve yabancı savaşçıların ülkeden çıkmasının, Libya devletinin doğrudan denetimi altında olması gerektiğini vurguladı.