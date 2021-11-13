İskoçya'nın Glasgow kentinde iklim değişikliği sorununa çözüm aranıyor. 31 Ekim'de başlayan zirveden iki hafta geçmesine rağmen hala sonuç çıkmadı.

Konferansın son günü olması beklenen Cuma gününde de anlaşmaya varılamadı.

Konferans fosil yakıt nedeniyle çıkmaza girdi

Müzakerelerin, fosil yakıtlar konusundaki anlaşmazlık nedeniyle çıkmaza girdiği öğrenildi.

Müzakerelere bugün de devam edilecek.

Sharma müzakerelere ilişkin durum değerlendirmesi yapacak

BM İklim Değişikliği Konferansı Başkanı Alok Sharma, olası bir anlaşma için delegelere, gözden geçirilmiş belgelerin sunulacağını söyledi. Sharma, bu belgeleri öğleden sonra açıklayacağını ve müzakerelerin durumuna ilişkin değerlendirme yapacağını duyurdu.

Sonraki adımların belirleneceği bir genel kurul toplantısının düzenleneceği bilgisini de paylaştı.

Küresel sıcaklık artışının 1,5 dereceyle sınırlandırılması hedefleniyordu

Konferansta, küresel sıcaklık artışının 1,5 derece ile sınırlandırılması,

bu hedefe ulaşma yolunda izlenecek adımlara ilişkin kararların alınması bekleniyordu.

Ancak bazı ülkelerin, "fosil yakıtın aşamalı olarak kaldırılması" konusunda çekincelerinin bulunduğu aktarıldı.

Grafik: Hafize Yurt Ateş