Perulu yetkililer, Amazon ormanlarını korumak için askerlerin drone ve uydu görüntüleri kullanacağı 4 askeri üsten ilkinin açılışını Madre de Dios bölgesinde yaptı.

Askeri üslerden her birinde 100 asker, 50 polis ve 1 savcının görev yapması bekleniyor.

Kararın, yetkililerin Amazon arazisini ve nehirlerini cıva ile kirletmekle suçlanan binlerce yasa dışı altın madencisini tahliye etmesinden 2 hafta sonra alındığı belirtildi.

143 bin hektar ormanlık alan tahrip edildi

Ormanları korumak için çalışmalar yürüten And Amazonları Gözetleme Projesi (MAAP) geçen yıl şubatta, Amazon ormanlarının Peru'daki bölümünde 143 bin hektar ormanlık alanının tahrip edildiğini açıklamıştı.

Peru Çevre Bakanlığına göre, Peru'daki Amazonlarda ormanlık alanların yok edilmesine, nehirlerin de kirlenmesine yasa dışı altın madenciliği, hayvancılık ve tarım neden oluyor.

Özellikle geniş alanlarda palmiye yağı elde etmek için yapılan tarım faaliyetlerinin ormanlık alanları yok ettiği ifade ediliyor.

Peru'da 2001’den bu yana yaklaşık 2 milyon hektarlık Amazon ormanının yok edildiği biliniyor.

Kaynak: AA