ABD'nin Alabama eyaletinin güneyinde etkili olan ve 23 kişinin ölümüne yol açan hortumun ardından, ABD Başkanı Donald Trump cuma günü bölgeyi ziyaret edeceğini açıkladı.

Trump, "Bu trajik bir durum. Fakat orada iyi bir iş çıkarılıyor. Alabama Valisi ve Georgia Valisi ile de sürekli iletişim halindeyim" dedi. Trump, ziyaretiyle ilgili detayların ise daha sonra açıklanacağını söyledi.

23 kişinin hayatını kaybettiği ve arama kurtarma faaliyetlerinin devam ettiği Alabama'da, 7 kişinin hala kayıp olduğu belirtiliyor.

Georgia eyaletinin güney batısında da etkili olan hortumda, çok sayıda evin camları kırıldı ve çatıları uçtu.

Kaynak: Reuters