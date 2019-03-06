Massachusetts Teknoloji Enstitüsünden (MIT) mühendisler, havada takla atabilen dört ayaklı robot 'çita' üretti.

Sadece 9 kilogram ağırlığındaki çita, herhangi bir durumda yeniden ayağa kalkabilecek bir dizi harekete sahip.

Ekip üyeleri Benjamin Katz, Sangbae Kim ve Jared Di Carlo, robotun manevra yapma, takla atma, zıplama, koşma, atlama ve tekrar ayağa kalkma özelliklerini gösteren bir video yayınladı.

Robot, düşük maliyetli 3 adet motorla hazırlandı. Aynı olan elektrikli motorların her biri, çalışan bacaklarla modüler olacak şekilde tasarlandı.

Bu robot teknolojisinin afetlerdeki arama kurtarma çalışmalarında kullanılmasını hedefleniyor.

Kaynak: Reuters