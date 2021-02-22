Perseverance'ın Mars'a iniş anı kamerada
Amerika Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), "Perseverance" adlı keşif aracının Mars'a iniş yaptığı anın görüntülerini yayınladı. Paylaşımda, Mars'tan gelen ilk ses de duyuldu.
Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA), geçtiğimiz günlerde, "Perseverance" adlı keşif aracının Mars yüzeyine indiğini duyurmuştu.
NASA, sosyal medya hesabından, Perseverance'nin Mars'a iniş anına ilişkin yeni görüntüler yayınladı.
Görüntülerin yayınlandığı paylaşımda, "Mars'a iniş bir gerilim, drama ve gürültü dalgasıdır. Sonra, toz temizlendiğinde: huzur ve ihtişam" ifadelerine yer verildi.
Landing on Mars is a rush of tension, drama, and noise. Then, when the dust clears: tranquility and grandeur.#CountdownToMars— NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) February 22, 2021
Explore in 3D in the YouTube app: https://t.co/iz9YIvEsvy
More images: https://t.co/Ex1QDo3eC2 pic.twitter.com/cj7NOpGysR
Mars'tan ilk ses geldi
NASA'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Mars'tan gelen ilk sese de yer verildi.
Sesin yayınlandığı paylaşımda, şu ifadlere yer verildi:
"Artık Mars'ı gördüğünüze göre, duyun. Birkaç kulaklık alın ve mikrofonlarımdan birinin yakaladığı ilk sesleri dinleyin."
Now that you’ve seen Mars, hear it. Grab some headphones and listen to the first sounds captured by one of my microphones.
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