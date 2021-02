Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA), geçtiğimiz günlerde, "Perseverance" adlı keşif aracının Mars yüzeyine indiğini duyurmuştu.

NASA, sosyal medya hesabından, Perseverance'nin Mars'a iniş anına ilişkin yeni görüntüler yayınladı.

Görüntülerin yayınlandığı paylaşımda, "Mars'a iniş bir gerilim, drama ve gürültü dalgasıdır. Sonra, toz temizlendiğinde: huzur ve ihtişam" ifadelerine yer verildi.

Landing on Mars is a rush of tension, drama, and noise. Then, when the dust clears: tranquility and grandeur. #CountdownToMars Explore in 3D in the YouTube app: https://t.co/iz9YIvEsvy More images: https://t.co/Ex1QDo3eC2 pic.twitter.com/cj7NOpGysR

Mars'tan ilk ses geldi

NASA'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Mars'tan gelen ilk sese de yer verildi.

Sesin yayınlandığı paylaşımda, şu ifadlere yer verildi:

"Artık Mars'ı gördüğünüze göre, duyun. Birkaç kulaklık alın ve mikrofonlarımdan birinin yakaladığı ilk sesleri dinleyin."

Now that you’ve seen Mars, hear it. Grab some headphones and listen to the first sounds captured by one of my microphones.