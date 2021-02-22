Sağlık Bakanlığının yayımladığı verilere göre, son 24 saate 10 bin 641 COVID-19 vakası tespit edilirken, toplam vaka sayısı 4 milyon 126 bin 150'ye yükseldi.

Ülkede virüs nedeniyle son 24 saatte 178 kişi hayatını kaybetti. Bu, 144 kişinin hayatını kaybettiği 13 Aralık'tan bu yana görülen, virüse bağlı en düşük günlük can kaybı sayısı oldu. Ülkede virüse bağlı toplam ölüm sayısı da 120 bin 757'ye ulaştı.

COVID-19 aşısının ilk dozunu yaptıranların sayısı 17 milyon 723 bin 840'a ulaştı, bunlardan 624 bin 325'ine ikinci doz aşı uygulandı.

Ülkede 18 bin 462 kişinin hastanelerde tedavisi sürüyor, bunlardan 2 bin 469'u yoğun bakımda bulunuyor.