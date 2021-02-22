Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, başsağlığı mesajını, İtalyan mevkidaşı Luigi Di Maio'yu da etiketleyerek Twitter hesabından paylaştı.

Saldırıya ilişkin mesajında Bakan Çavuşoğlu, "İtalya Büyükelçisi Luca Attanasio ve bir İtalyan jandarmasının (Carabinieri) Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki korkunç saldırıda vefat etmesinden derin üzüntü duydum ve sarsıldım. Dost İtalya'ya, yaslı ailelere ve İtalyan ulusuna içten taziyelerimi sunarım" açıklamasında bulundu.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde BM konvoyuna saldırı

İtalyan basınındaki haberlere göre, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusundaki Goma ve Bukavu kentleri arasındaki yolda, sabah yerel saatle 10.00 sularında, BM Dünya Gıda Programına (WFP) ait bir konvoya yönelik hafif silahlar kullanan bir grup terörist tarafından saldırı gerçekleştirildi.

Olayda, İtalya'nın 2017'den beri KDC nezdindeki büyükelçisi 43 yaşındaki Luca Attanasio, güvenlik görevlisi Vittorio Iacovacci ve WFP şoförü olmak üzere 3 kişi hayatını kaybetti.

Haberlerde, KDC'nin doğusundaki sınır bölgesinde çok sayıda silahlı grup bulunduğu ve saldırının da konvoydaki kişileri kaçırmak maksadıyla bu gruplarca yapılmış olabileceği belirtildi.