Haber Giriş: 22 Şubat 2021 Pazartesi 20:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yeşil Bölge'ye roketli saldırı
[Fotoğraf: AA]
Irak'ın başkenti Bağdat'ta, hükümet binalarının bulunduğu korunaklı Yeşil Bölge'ye roketli saldırı düzenlendi.
Hükümete bağlı Güvenlik Medya Ağından yapılan yazılı açıklamada, Yeşil Bölge'ye 2 roketle düzenlenen saldırıda herhangi bir zayiat olmadı.
Açıklamada, saldırının kim tarafından düzenlendiğine ilişkin ise bilgi verilmedi.
Bağdat'ın merkezinde bulunan korunaklı Yeşil Bölge'de, ABD Büyükelçiliği ve diğer bazı yabancı misyon temsilcilikleri ile hükümet binaları bulunuyor.
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