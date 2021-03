ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, Twitter hesabından, Pentagon'un geçen haftaki helikopter kazasında askerlerin yaşamını yitirmesinden dolayı üzgün olduğunu açıkladı.

John Kirby, Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabını da etiketlediği paylaşımında, "NATO müttefikimiz Türkiye'ye yaşamını kaybeden askerler için en derin taziyelerimizi iletiyoruz ve yaralananlara da acil şifalar diliyoruz" notuna yer verdi.

The @DeptofDefense is saddened by last week’s tragic helicopter crash that resulted in the loss of Turkish soldiers in southeast Turkey. We offer deepest condolences to our NATO Ally Turkey on the lives lost and heartfelt wishes for a speedy recovery for those injured. @tcsavunma