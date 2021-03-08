Haber Giriş: 8 Mart 2021 Pazartesi 22:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Etiyopya’da cezaevindeki muhaliflerin açlık grevi sona erdi
Etiyopya’da cezaevindeki 4 muhalifin 39 gündür sürdürdüğü açlık grevi sona erdi.
Muhaliflerin avukatı Tuli Bayissa, açlık grevine son veren 4 muhalifin sağlık durumlarının son günlerde kötüleştiğini açıkladı.
Bayissa, "Hapisteki muhaliflerden Jawar Mohammed, Bekele Gerba, Hamza Adane ve Dejene Tafa açlık grevine son verme kararı aldı" dedi.
Açlık grevine son verdikten sonra tedavi altına alınan tutuklu muhalifler, Eylül 2020'de Etiyopya'da aktivist ve sanatçı Hachalu Gundessa'nın öldürülmesi sonrası çıkan olaylarda gözaltına alınmıştı.
Etiketler: Etiyopya
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