Sağlık Bakanlığı Salgın Önleme Müdürü Gianni Rezza, AstraZenaca aşısının, koronavirüsün ölüm riskini artıran zayıf bağışıklık sistemine sahip veya başka hastalıklar için ilaç alanlar haricindeki 65 yaş üzeri kişilerde kullanılmasına dair genelgeyi imzaladı.

“Veriler aşının güvenli olduğunu kanıtlıyor”

Kararın alınmasında, aşıya dair elde edilen bilimsel verilerin aşının güvenli olduğunu kanıtlaması ve ayrıca 65 yaş üzerindeki deneklerde de bu aşının, hastalığın gelişmesine karşı önemli bir koruma sağlayabildiğini göstermesi olduğu açıklandı.

Avrupa İlaç Ajansının (EMA), AstraZenaca'ya 29 Ocak'ta onay vermesinin ardından İtalyan basınındaki haberlere göre, İtalya İlaç Ajansı (AIFA) da AstraZeneca aşısı için ilk aşamada 18 ila 55 yaş arasındakilerde kullanılması doğrultusunda onay vermişti.

Ülkede 5 milyondan fazla kişi aşılandı

Koronavirüse karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı İtalya'da, bugün itibarıyla 5 milyon 417 bin 678 kişi aşılandı. Bu kişilerin 1 milyon 652 bin 31'ine ikinci doz aşı yapıldı.