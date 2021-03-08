Haber Giriş: 8 Mart 2021 Pazartesi 22:39Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Libya Temsilciler Meclisindeki güven oylaması yarına ertelendi
Libya'nın Sirte kentinde toplanan Temsilciler Meclisi, Başbakan Abdulhamid Dibeybe liderliğindeki Ulusal Birlik Hükümeti için bugün yapılması planlanan güven oylamasını yarına bıraktı.
Taraflar Başbakan Abdulhamid Dibeybe liderliğindeki "Ulusal Birlik Hükümeti"ne güvenoyu için Sirte'de toplandı.
Ancak oturumda yapılması planlanan güven oylaması ertendi. Oturuma Başbakan Dibeybe'nin de çağrılmasına karar verildi.
Libya Siyasi Diyalog Forumunda yapılan seçimlerle göreve gelen Başbakan Dibeybe, Sirte'ye gitmiş ancak güvenoyu oturumuna katılmamıştı.
Güvenoyu verilmemesi durumunda hükümet, Siyasi Diyalog Forumu'nda yeniden görüşülecek.
Belirlenen yol haritasına göre, ülkede 24 Aralık'ta seçim yapılacak..
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