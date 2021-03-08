Taraflar Başbakan Abdulhamid Dibeybe liderliğindeki "Ulusal Birlik Hükümeti"ne güvenoyu için Sirte'de toplandı.

Ancak oturumda yapılması planlanan güven oylaması ertendi. Oturuma Başbakan Dibeybe'nin de çağrılmasına karar verildi.

Libya Siyasi Diyalog Forumunda yapılan seçimlerle göreve gelen Başbakan Dibeybe, Sirte'ye gitmiş ancak güvenoyu oturumuna katılmamıştı.

Güvenoyu verilmemesi durumunda hükümet, Siyasi Diyalog Forumu'nda yeniden görüşülecek.

Belirlenen yol haritasına göre, ülkede 24 Aralık'ta seçim yapılacak..

