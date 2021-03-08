Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), pandeminin çocuk yaşta evlilikleri artırabileceği riskine dikkati çekti ve 10 yılda 10 milyon çocuk evliliğinin daha meydana gelebileceği uyarısını yaptı.

Salgın öncesinde bile 100 milyon kız çocuğunun çocuk yaşta evlilik riskiyle karşı karşıya olduğunu vurgulayan UNICEF, salgın yüzünden zor durumda olan milyonlarca kız çocuğunun durumunun daha da kötüye gittiğini ve gelecek 10 yılda çocuk yaşta evliliklerde 10 milyon daha artış yaşanabileceğini açıkladı.

Yaklaşık 650 milyon kadın çocuk yaşta evlendirildi

UNICEF Direktörü Henrietta Fore, okulların kapanmasının, çocukların arkadaş çevresinden uzak kalmasının, artan yoksulluğun, ailede yaşanan kayıpların ve hamileliğin "dünyanın hali hazırda söndürmeye çalıştığı çocuk evliliği yangınını körüklediği" değerlendirmesinde bulundu.

UNICEF'e göre yaklaşık 650 milyon kadının çocuk yaşta evlendirildiği tahmin ediliyor ve çocuk yaşta evliliklerin yarısı Bangladeş, Brezilya, Etiyopya, Hindistan ve Nijerya'da yaşanıyor.