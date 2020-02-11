ABD Savunma Bakanlığı Başmüfettişliği, Afrika faaliyetlerine ilişkin rapor yayımladı. Raporda, Rus paralı askerlerinin bölgedeki sayısının arttığına dikkat çekildi. Wagner Grubu olarak bilinen Paralı askerlerin darbeci Hafter için çalıştığı vurgulandı. Asker sayısının son dönemde arttığı belirtildi.

Raporda Rusya'nın Libya'daki varlığına değinildi. Rusya'nın bölgedeki artan varlığının ABD'nin terörle mücadelesine tehdit olduğu ifade edildi.

Rusya'nın ABD'nin güney Akdeniz'deki serbest dolaşımına da engel teşkil edebileceği kaydedildi.

Başmüfettişlik raporunda 21 Kasım'da Libya'da düşürülen ABD İHA'sının da Hafter'in kullandığı Rus hava sistemleriyle vurulduğunu duyurdu.

ABD'nin Ulusal Mutabakat Hükümeti ile iş birliği içinde sınırlı bir ölçüde terörle mücadele faaliyeti yürüttüğü bilgisine de yer verildi.