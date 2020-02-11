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İdlib'de 51 rejim unsuru daha etkisiz hale getirildi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, İdlib bölgesinde 51 rejim unsurunun etkisiz hale getirildiğinin öğrenildiği bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığı, İdlib bölgesindeki çeşitli kaynaklardan alınan son bilgileri paylaştı.
Bakanlığının açıklamasında, "İdlib bölgesindeki çeşitli kaynaklardan alınan son bilgilere göre; 51 Rejim unsurunun etkisiz hale getirildiği, 2 tank, 1 uçaksavar mevzii ile 1 mühimmat deposunun imha edildiği, 1 tankın da ele geçirildiği öğrenilmiştir." ifadeleri kullanıldı.
İdlib bölgesinden alınan son bilgilere göre 51 Rejim unsurunun etkisiz hale getirildiği, 2 tank, 1 uçaksavar mevzii ile 1 mühimmat deposunun imha edildiği, 1 tankın da ele geçirildiği öğrenilmiştir.https://t.co/GmXaDNMzIP— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 11, 2020
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 11 Şubat 2020 Salı 19:49
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