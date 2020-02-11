Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde konuştu. Abbas, ABD'nin sözde barış planını eleştirdi. Bölgeye barış ve istikrar getirmeyeceği için bu planı kabul etmediklerini söyledi.

Barışın hala mümkün olduğunu belirtti.

Kapsamlı ve kalıcı bir barış yolunda uluslararası bir ortaklığa hazır olduğunu vurgulayan Mahmud Abbas, "İsrail, uluslararası parametrelere göre barışa ve müzakerelere hazırsa ben de derhal görüşmelere başlamaya hazırım." ifadesini kullandı.