ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon) üst düzey yetkililerinden Mark Esper, ABD ordusunun, Rusya ordusunun kapasitesinin 2028 yılında zirve yapacağını, Çin'in ise 2030 yılında askeri açıdan en güçlü ülkelerden biri olacağını tahmin ettiğini söyledi.

ABD'nin askeri açıdan Rusya ve Çin tehdidine karşı hazırlanması için 10 yılı olduğunu belirten Esper, "Baktığımız şey 2028 ve ötesi. Çünkü Rusya'nın zirveye çıkma zamanının geldiğini düşünüyoruz. Sonra 2030'da Çin'in zamanı" dedi.

Esper, Rusya ve Çin'e karşı teyakkuzda olmaları gerektiğini vurgulayarak, ABD ordusunun 40 yıldır kullanılan teçhizatını yenilemesi gerektiğini ifade etti.

Esper, bütçe planlamasında uzun menzilli keskin nişancı silahları, zırhlı araçlar, helikopterler ve daha güçlü füze savunma sistemlerine yatırım yapmaya odaklanacaklarını dile getirdi.

Pentagon'un 2019 yılı için talep ettiği 182 milyar dolarlık bütçenin 22 milyar doları, yeni silah sistemleri alımına ayrıldı.

Kaynak: Reuters