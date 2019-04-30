ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan'ın, ABD-Meksika sınırına destek amacıyla 320 takviye asker gönderme planını onayladığı belirtildi.

Sınıra gönderilecek askerlerin, göçmenlerin nakli için Gümrük ve Sınır Muhafaza Birimi araçlarının kullanımı gibi görevler üstleneceği aktarıldı.

Pentagon'a göre takviye asker desteğinin 30 Eylül'e kadar maliyeti 7,4 milyon doları bulacak.

Meksika sınırındaki göçmen konvoyu

Orta Amerika'dan ABD'ye ulaşmak için yola çıkan 7 binden fazla kişinin yer aldığı göçmen konvoyu geçen yıl aralık ayında Meksika topraklarında ilerleyerek kuzeydeki sınır kenti Tijuana'ya ulaşmıştı.

ABD sınır muhafızları, sınırı geçmeye çalışan, aralarında çocukların da olduğu göçmenlere göz yaşartıcı gazla müdahale etmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, Orta Amerika'dan ABD'ye ulaşmak için yola çıkan göçmen konvoyundan hiç kimsenin, mahkeme emri olmadan ülkeye alınmayacağını belirtmişti.

ABD ve Meksika hükümetleri arasında varılan "Meksika'da Kal" mutabakatı kapsamında Meksika üzerinden ABD'ye göç başvurusunda bulunan üçüncü ülke vatandaşlarının başvuru işlemleri sonuçlanana kadar sınır kenti Tijuana'da ikamet etmesi öngörülmüştü.

Meksika Ulusal Göç Komisyonu Başkanı Tonatiuh Guillen 29 Ocak'ta, hükümetin 1 Aralık 2018'den bu yana çoğunluğu Orta Amerika ülkelerinden 3 bin 983 göçmene geçiş vizesi verdiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA