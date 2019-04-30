İsrail ordusundan yapılan açıklamada, geçen ay Gazzeli balıkçılar için bazı bölgelerde 15 mile kadar çıkarılan avlanma mesafesinin yeniden 6 mile düşürüldüğü açıklandı.

Bu kararın dün gece Gazze'den uzun menzilli bir roketin İsrail tarafına atılması nedeniyle alındığı ifade edilirken, söz konusu roketin İslami Cihad Hareketi tarafından atıldığı iddia edildi.

İsrail, yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni 2006'dan bu yana kara, deniz ve havadan abluka altında tutuyor.

Filistinli Balıkçılar Sendikası verilerine göre, Gazze'de yaklaşık 4 bin kişi geçimini balıkçılıkla sağlıyor.

Kaynak: AA