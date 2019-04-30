Pilotların maaşlarını yetersiz buldukları gerekçesi ile başlattıkları grev sonucu İskandinav Hava Yolları’ın düzenlediği bin 200 uçuş iptal edildi.

Hava yolundan yapılan açıklamada, “Pilotların devam eden grevleri sebebi ile müşterilerimizin iptal edilecek uçuşlardan etkilenecek olmalarından çok üzgünüz." ifadeleri kullanıldı.

Bölgede dün gerçekleşmesi planlanan 667 uçuş iptal edilmişti. Bugün planlanan birçok uçuşun da iptal edildiği ve yaklaşık 49 bin yolcunun bundan etkileneceği tahmin ediliyor.

Kötü çalışma şartlarından dolayı geçtiğimiz hafta cuma günü başlatılan grevin ne kadar süreceği ise hala belirsizliğini koruyor.

Kaynak: İHA