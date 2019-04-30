Uluslararası kuruluşlar ve dünyaca ünlü sanatçılardan, İsrail'in ev sahipliği ile mayıs ayında yapılacak 2019 Eurovision Şarkı Yarışması'na protesto çağrılarının devam etmesi, protesto korkularını artırıyor.

İsrail'in geçen yılki Eurovision Şarkı Yarışması'nın galibi Netta Barzilai, bu yıl Tel Aviv'de gerçekleşecek yarışmayı boykot etmek için gerekçe olmadığını söyledi.

Netta Barzilai pazartesi günü gazetecilere verdiği demeçte, Eurovision’un İkinci Dünya Savaşı’nın ardından “ışık festivali” olarak parçalanmış bir kıtanın iyileştirilmesi için kurulduğunu belirtti.

Netta, "İnsanlar için ışığı boykot etmek, karanlığı yayar" ifadesini kullandı.

Geçtiğimiz yıl Portekiz'in başkenti Lizbon'da düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması'nda İsrail'i temsil eden Netta, Toy şarkısıyla birinci olmuştu. İsrail, bu sayede önümüzdeki ay gerçekleşecek 2019 Eurovision Şarkı Yarışması'na ev sahipliği yapacak.

İsrail'i Boykot Hareketi (BDS), İsrail'in Filistinlilere yönelik politikaları nedeniyle sanatçıları, bu yılki yarışmadan çıkmaya çağırıyor.

140 sanatçıdan boykot çağrısı

İsrail, yarışmanın Kudüs'te düzenlenmesini istemiş ancak bazı Avrupa ülkeleri, yarışmanın Kudüs'te yapılması durumunda kararı protesto edeceklerini ve katılmayacaklarını açıklamıştı.

Dünya çapında 140 sanatçı, İsrail'de yapılacak 64. Eurovision Şarkı Yarışması'nın boykot edilmesine İngiliz The Guardian gazetesinde yayımladıkları mektupla destek vermişti:

"Biz, burada imzası bulunan sanatçılar, Filistinli sanatçıların İsrail'in ev sahipliğinde yapılacak 2019 Eurovision Şarkı Yarışması'nı boykot çağrısını destekliyoruz. Filistinliler, özgürlüklerine, adalet ve eşit haklara kavuşana kadar onları temel haklarından mahrum eden devlet ile işler eskisi gibi yürütülmemeli."

Tüm bu gelişmelerin ardından İsrail, ev sahipliğini kaybetme endişesi sonucu Kudüs kararından geri adım atarak yarışmanın Tel Aviv'de yapılmasını kabul etti. Ancak tartışmalar bununla sınırlı kalmadı.

Kaynak: ABC News