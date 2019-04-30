ABD ile Çin arasındaki Huawei gerilimi devam ediyor. İngiltere'nin Çin teknoloji şirketi Huawei'in 5G şebekesine sınırlı erişim izni vereceği iddiasının ardından ABD, İngiltere'yi uyardı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreter Yardımcısı Robert Strayer, İngiltere'nin 5G şebekeleri için Huawei teknolojisini benimsemesinin, ABD ile istihbarat iş birliğini etkileme riski taşıdığını belirtti.

Huawei'in “güvenilir bir satıcı olmadığını” söyleyen Strayer, 5G ağlarının herhangi bir kısmının kullanılmasının riskli olduğunu ve İngiliz duruşuna aykırı olduğunu savundu.

Strayer ayrıca, Çin'in teknoloji şirketi Huawei'in 5G şebekesinin erişimine izin veren tüm müttefikleriyle istihbarat paylaşımını gözden geçireceğini açıkladı.

Geçen hafta İngiltere'nin, Çin teknoloji şirketi Huawei'in 5G şebekesine sınırlı erişim izni vereceği iddia edilmişti.

İngiltere Dijital Bakanı Margot James ise, sosyal medya sitesi Twitter'dan paylaştığı mesajında, konuya yönelik nihai kararın henüz alınmadığını ifade etmişti.

Huawei krizi

Huawei’in sahibi Rın Cıngfey’nin kızı ve şirketin Mali İşler Direktörü (CFO) Mıng Vancou, ABD’nin İran’a yönelik yaptırımlarını delmek suçlamasıyla 1 Aralık 2018'de Kanada’nın Vancouver kentinde tutuklanmıştı. 3 gün süren kefalet duruşmasının ardından davaya bakan Kanadalı Hakim William Ehrcke, Mıng'ın ABD'nin resmi iade talebini beklerken 10 milyon Kanada doları kefaletle şartlı salıverilmesine hükmetmişti.

Mıng'ın tutuklanmasından sonra Çin, Kanadalı eski bir diplomat olan Michael Kovrig ile iş adamı Michael Spavor’u, ulusal güvenliği tehlikeye atan faaliyetlerde bulunma iddiasıyla tutuklamıştı. Çin ayrıca, uyuşturucu kaçakçılığı davasından, 2016 yılında 15 yıl hapis cezasına çarptırılan bir başka Kanada vatandaşı Robert Schellenberg'i de yeniden yargılayarak ölüm cezasına mahkum etmişti.

Kanada Federal Adalet Bakanlığı, 2 Mart'ta Mıng Vancou'nun ABD'ye iade sürecinin başlatıldığını duyurmuştu.

Huawei Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Dönüşümlü CEO'su Guo Ping 7 Mart'ta yaptığı açıklamada, ABD Senatosunun şirketin ürünlerine yönelik yasağı destekleyecek bir kanıt sunamadığını belirtmiş ve Teksas'taki bir federal mahkemede ABD hükümetine dava açtıklarını ilan etmişti.

Kaynak: The Guardian