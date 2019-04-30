Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki Phillipstown bölgesi civarında polisin ve bomba imha ekiplerinin bir olaya müdahale ettiği açıklandı.

Bölge Polisi Baş Müfettişi John Price, polis ekiplerinin Christchurch'te patlayıcı cihaz ve mühimmat içeren bir paket bulunduğunu, bomba imha ekipleri ile ambulans ve itfaiyenin olay yerine gönderildiğini açıkladı.

Polis, 33 yaşında bir adamı sorgulayarak gözaltına aldı.

Yetkililer sivillerin bölgeden uzaklaşmasını istedi ve çevredeki binalar boşaltıldı.

Kaynak: Reuters