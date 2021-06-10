Haber Giriş: 10 Haziran 2021 Perşembe 00:09Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Pentagon: Kabil ile ilgili Türkiye ile ön görüşmeler yapıldı
ABD Savunma Bakanlığı sözcüsü, Türkiye'nin Afganistan'daki Karzai Havalimanında güvenliği sağlama teklifiyle ilgili ön görüşmelerin yapıldığını açıkladı.
Pentagon Sözcüsu John Kirby, Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı’nın güvenliği ile ilgili gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Kirby, havalimanı'nın güvenliği için Türkiye ile ön görüşmeler yaptıklarını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu konudaki kararına saygı duyduklarını söyledi.
Sözcü Kirby, "Havaalanındaki güvenlik, hangi şekilde olursa olsun sadece ABD'nin değil, diğer ulusların da Kabil'de diplomatik varlıklarını sürdürebilmeleri için önemli olacak" diye konuştu.
Etiketler: ABD Afganistan Türkiye- ABD İlişkileri
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